北市傳統市場節開跑 天下第一攤要評選滷味之王

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（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市市場處今天表示，今年天下第一攤主題為「滷味之王」，為擴大宣傳，舉辦主場活動，邀請曾獲金賞獎的美食攤為傳統市場節揭開序幕，滷味之王得獎名單預定6月底出爐。

台北市政府市場處上午在圓山花博公園長廊廣場舉辦「台北傳統市場節隆重登場」記者會，宣布今年天下第一攤以滷味之王為主題，許多公有市場特色滷味攤皆有報名參賽。

市場處表示，傳統市場節舉辦至今邁入第15年，評選出11種特色商品，共53攤獲得金賞及人氣獎，為擴大推廣傳統市場特色美食，今年結合天下第一攤金賞攤販與報名參賽滷味之王攤販，在花博公園為活動揭開序幕 。

出席記者會的副市長黃珊珊致詞時說，今年傳統市場節前期活動採雙主題，民眾只要到場逛完攤位就能買到不同市場特色小吃。

市場處表示，今年傳統市場節前期活動邀請11攤報名滷味之王組別攤販，及歷屆天下第一攤金賞獎得主攤販展售多樣特色美食，包含冷熱滷味、油飯、水餃、蝦仁蛋炒飯、頂級鵝油土鳳梨酥等，消費者可一次購買各市場美味滷味及金賞獎美食，活動時間至17日。

市場處指出，因應防疫，場內禁試吃，民眾應全程戴口罩、實聯制、量體溫、消毒。

市場處表示，今年傳統市場節天下第一攤以滷味之王為主題，報名至4月29日，從5月中旬至6月中旬進行評選，預計6月底前公布獲獎攤販。（編輯：李錫璋）1110416