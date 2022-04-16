台東進香團群聚37例 府會和調查站都有疫情

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（中央社記者盧太城台東縣16日電）台東成功鎮二聖宮進香團傳播鏈今天增加12例確診，群聚累計37例，包含3名台東縣政府主管和1名縣議員、1名調查官。台東縣確診個案累計迄今65例，進香團部分有37例。

成功鎮二聖宮進香團7日至10日前往宜蘭縣，截至今天中午已有22名團員確診，包括縣議員許進榮；和確診團員接觸確診者有15名，包括3名縣府主管和1名調查局台東縣調查官。

台東縣政府發布新聞稿，今日新增確診13例，其中12例為與成功廟宇進香團個案接觸，Ct值介於12.3至36.96，衛生所正疫調持續匡列中；另一案為68歲成功鎮女性，快篩陽性、Ct值13.7，和進香團無關，仍待疫調釐清傳染源。

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部份成功廟宇進香團確診者也有台東市足跡，除成功鎮海濱公園的快篩站持續開設外，為防堵疫情，台東縣政府今天也在縣府大樓後方停車場增設縣府快篩站。上午縣府快篩站181人快篩，1人快篩陽性反應將送PCR確認；成功快篩站上午快篩210人，全部陰性。

台東縣長饒慶鈴表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗可降低長者等高風險族群因感染造成重症、住院或死亡風險，尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑疫苗者盡快前往接種，以獲得保護力。（編輯：孫承武）1110416