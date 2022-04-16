更多編輯台推薦新聞：
專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火
地方

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？
生活

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新北2歲童染疫釀腦炎、器官異常 兒童重症首例
首頁 / 地方

台東進香團群聚37例 府會和調查站都有疫情

2022/4/16 14:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣16日電）台東成功鎮二聖宮進香團傳播鏈今天增加12例確診，群聚累計37例，包含3名台東縣政府主管和1名縣議員、1名調查官。台東縣確診個案累計迄今65例，進香團部分有37例。

成功鎮二聖宮進香團7日至10日前往宜蘭縣，截至今天中午已有22名團員確診，包括縣議員許進榮；和確診團員接觸確診者有15名，包括3名縣府主管和1名調查局台東縣調查官。

台東縣政府發布新聞稿，今日新增確診13例，其中12例為與成功廟宇進香團個案接觸，Ct值介於12.3至36.96，衛生所正疫調持續匡列中；另一案為68歲成功鎮女性，快篩陽性、Ct值13.7，和進香團無關，仍待疫調釐清傳染源。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

部份成功廟宇進香團確診者也有台東市足跡，除成功鎮海濱公園的快篩站持續開設外，為防堵疫情，台東縣政府今天也在縣府大樓後方停車場增設縣府快篩站。上午縣府快篩站181人快篩，1人快篩陽性反應將送PCR確認；成功快篩站上午快篩210人，全部陰性。

台東縣長饒慶鈴表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗可降低長者等高風險族群因感染造成重症、住院或死亡風險，尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑疫苗者盡快前往接種，以獲得保護力。（編輯：孫承武）1110416

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載