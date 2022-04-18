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北市動物園「貘樹」搬家 跟雌馬來貘培養感情

2022/4/18 15:01
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（中央社記者陳怡璇台北18日電）北市動物園表示，馬來貘「貘樹」3月中移居保育研究中心，跟雌馬來貘「Putri」培養感情中，順利的話會再讓牠們進一步接觸，希望馬來貘寶寶快來報到。

台北市立動物園發布新聞稿表示，今年7歲的小鮮肉「貘樹」是在園內誕生的馬來貘，出生以來一直居住在熱帶雨林區，3月中旬移居保育研究中心，與從新加坡動物園遠道而來的雌馬來貘「Putri」相親。

動物園表示，「Putri」比「貘樹」大1歲，是北市動物園為了推動馬來貘域外安全族群及其基因多樣性保存，透過參與歐洲瀕危物種保育計畫（EEP），從新加坡動物園借殖而來的個體。

「Putri」去年10月底抵台，結束30天的檢疫期後便入住保育研究中心，這半年在環境熟悉度或是保育員的親近訓練都相當穩定；而「貘樹」在新居所中也適應良好，活動和飲食都沒有受到影響，還會在陰涼處安穩休息。

動物園指出，馬來貘適合配對的季節約在5月，因馬來貘孕期為12到13個月，若配對成功，隔年馬來貘寶寶報到時剛好是夏季，比較適合寶寶成長及學習游泳。

照養團隊計畫先讓「貘樹」與「Putri」在3月成為同住保育研究中心的鄰居，從熟悉彼此的氣味及聲音開始，慢慢地培養感情，若一切進展順利，會再嘗試讓牠們更進一步的接觸，希望「貘樹」與「Putri」相親成功，再添馬來貘寶寶。（編輯：張銘坤）1110418

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