基隆19日啟動居家照護 居家隔離陰轉陽者優先

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市長林右昌今天宣布基隆市明天啟動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，優先針對居家隔離期間陰轉陽個案，其次是解隔離前確診者，接著才是新增確診個案。

林右昌下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情線上記者會表示，這項計畫希望能夠透過強化輕重症個案分流，讓確診個案獲得妥善醫療諮詢及處置，保全醫療量能給有需求的民眾。

林右昌說，市府與長庚醫院及26家基層診所合作，若符合「65歲以下、1人1室、輕症或無症狀、無懷孕也無洗腎」等條件，便可以在基層醫療診所協助下，藉由居家醫療照護至解除隔離，不必入住中央加強型集中檢疫所，居隔期間透過視訊診療及居家送藥，但萬一症狀嚴重或無改善，仍須送往專責醫院。

林右昌表示，符合居家醫療照護者，會由長庚醫院及26家基層診所專責，讓醫師視訊診療評估病情，並主動醫療關懷，身體若無不適，可以居家照護至解除隔離，並在解隔離前快篩或PCR核酸檢測，陰性者進行7天自主健康管理。

在家裡面必須回報自主健康情形，若身體不適者，醫療單位會以視訊診療並每天進行醫療關懷及居家送藥，有改善者就可以在解隔離前快篩或PCR，症狀嚴重或沒有改善者，就後送到專責醫院進行收治與診療。

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居家醫療照護期間，市府會提供確診者所需的生活照顧支持，包括配送防疫關懷包、協助生活物品聯繫採購、垃圾清運服務、急難救助、視訊課業輔導、轉介心理諮商服務以及整合與提供其他生活所需物資，相關無法歸類等特殊狀況，也會在專線上提供整合的資訊和協助。

林右昌表示，市府特別成立居家關懷照護中心，確診者的居家關懷服務專線為（02）2425-1560，服務時間為每天上午9時到晚間9時，至於確診者的居家醫療專線則是24小時，屆時會將電話直接提供給確診者。（編輯：陳仁華）1110418