台中新增41例確診 4/25推演輕症居家照護

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市COVID-19本土確診個案今天新增41例，已知群聚案19例為最多，台中市將試辦無症狀及輕症個案居家照護，台中市長盧秀燕表示，25日展開推演後再上路。

台中市政府下午召開疫情指揮中心記者會，盧秀燕在會中公布，台中市今天新增41例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，分別是已知群聚案19例、外縣市足跡史9例、密切接觸者2例、疫調中11例。

已知群聚案今天新增19例，台中市衛生局長曾梓展表示，包括中山醫學大學新增3例，累計7例；東勢群聚案新增3例，累計共26例；宜蘭羅東進香團新增6例，累計13例；科技公司新增1例，累計4例；大雅區五金工廠新增1外籍移工個案，累計6例；西屯區科技公司到高雄策展新增5例，累計已12例。

至於外縣市足跡部分新增9例，曾梓展說，其中有4例都曾到台北參加張惠妹演唱會，使得台中市曾參加演唱會的確診個案累計已11例。

有關6歲至11歲幼童施打疫苗問題，盧秀燕強調「不求快、但求慎重」，將等中央在20日邀專家學者開會決議後，台中市再根據中央訂定的辦法討論，並公布施打細節。

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台中市將試辦無症狀及輕症確診個案在家照護，盧秀燕表示，市府規劃居家照護分2大系統，醫療諮詢方面市府已與轄區醫院接洽，由醫院負責醫療照顧；居家照顧方面，如生活關懷、心理壓力疏導等則由民政局及相關局處協助，25日將兵棋推演，了解有哪些部分需要再補強，全市29區將依地域就近分由15家專責醫院負責。

台中醫院感染科主任陳宗家也在會中呼籲，儘快施打第3劑疫苗，因為疫苗經過一段時間抗體會下降，打了第3劑，萬一不小心確診，可以減少中重症機會，臨床觀察，無症狀或輕症者肺部較不會有發炎及纖維化症狀出現。（編輯：郭諭儒）1110418