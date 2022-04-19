桃園警分局疫情 15員警及1工友PCR採檢陽性

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市桃園警分局今天表示，2名同仁昨天因身體不適就醫快篩呈現陽性，昨晚立即針對分局全體同仁進行PCR採檢，到今天上午9時共有16人呈陽性反應，分局立即啟動分流上班。

桃園市警察局桃園分局上午發布聲明表示，昨天下午4時及4時30分，分局偵查隊及埔子派出所各有1名員警因為感覺身體不適而就醫，院方進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩呈現陽性，分局立即啟動應變機制，並請2名同仁進一步做PCR採檢，同時通知分局全體同仁立即進行快篩，安排清消人員於分局內外全面性消毒。

桃園分局指出，快篩結果另有8名同仁呈現陽性反應，分局立即將同仁送往醫療機構進行PCR（核酸檢測）檢測，並協請榮民醫院於晚間10時許，在分局5樓禮堂，針對分局本部同仁共274人進行PCR採檢。

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桃園分局說，到今天上午9時止，根據PCR檢測結果，共有15名員警及1名工友呈陽性反應，但都是輕症或無症狀，另外還有部分檢測結果還沒出爐，將隨時更新訊息，分局已請確診同仁落實防疫隔離相關規定，並配合衛生單位進行相關接觸人員的匡列隔離事宜。

桃園分局表示，從即日起規劃員警分組、分流上班機制，避免群聚接觸，降低交互感染風險，並要求同仁確實做好個人衛生管理，值勤期間全程戴口罩、進出駐地需量測體溫及使用酒精消毒，全力遏制疫情擴散並兼顧轄區治安維護工作，後續將視疫情狀況進行滾動式調整。（編輯：李錫璋）1110419