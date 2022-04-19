期中考題置入盧秀燕政績惹議 校方：深感遺憾

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市一所國小四年級社會科期中考卷內容，涉及置入台中市長盧秀燕政績惹議，學校今天澄清，考題設計配合課程引用媒體報導，結合新課綱素養導向學習，引發疑慮，深感遺憾。

台中市一所國小四年級社會科期中考部分考卷內容，涉及置入行銷盧秀燕政績，立委林靜儀接獲家長陳情，該考題也引發網友熱議，校方今天出面澄清。

校方接受中央社記者採訪指出，教師出題動機很單純，絕非泛政治化，也未曾在課堂中涉及政治相關議題；教師出好題目後審題時，當時並未察覺有不妥之處，關於考題造成孩子、家長與社會的疑慮，學校深感遺憾。

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校方表示，該考題引用雜誌的文章，並未改編而是縮減所需內容，內容與教學相關部分，未來會再提醒各教師出題時再多方涉獵不同文本，讓考題的閱讀文章內容能符合多元社會動態。

台中市教育局透過文字稿表示，教育局與市府一直保持教學自由的態度，不會也不可能干涉學校的出題類型；針對該國小的考題，校方回應是老師依據「遠見雜誌」對台中的相關報導，對社會科的學習主軸「家鄉的機構與組織」、「家鄉的交通」、「家鄉的人口」等並結合「台中學」的概念，使學生對家鄉的認識有所提升。（編輯：謝雅竹）1110419