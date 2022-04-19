台南民進黨議員初選 永康區民調出爐

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）民主進步黨2022年直轄市議員提名初選民調作業，今天公布台南市議員第7選區（永康）民調結果，預計提名3席，由朱正軒、黃肇輝、陳秋萍3人出線。

第7選區有朱正軒、李信輝、陳世霖、陳秋萍、黃肇輝5人登記，預計提名3席，包含1名婦女保障，由於僅現任市議員陳秋萍1名女性登記，形成4人搶2席局面，經昨晚進行民調，今天公布結果。

民進黨台南市黨部上午公布民調結果由朱正軒、黃肇輝、陳秋萍出線，提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。

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現任議員陳秋萍曾任第13、14、15、16屆台南縣議員，及合併升格後的第1、2、3屆台南市議員，獲提名後將挑戰議員8連霸。新人朱正軒為立委林宜瑾服務團隊出身，此次參與初選也獲林宜瑾力挺。另名新人黃肇輝是立委郭國文服務團隊出身，此次也獲郭國文力挺參選。

台南市議員第7選區應選7席，本屆（第3屆）7人分別為國民黨籍2席林燕祝、李鎮國，民進黨2席林宜瑾（109年辭職，現任立委）、陳秋萍，台灣團結聯盟1席楊中成，時代力量1席林易瑩，無黨籍1席林阳乙。（編輯：謝雅竹）1110419