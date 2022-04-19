男子確診趴趴走罰150萬 染疫女友也傳外出遭調查

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（中央社記者王鴻國、陳昱婷新北19日電）新北市三峽區18歲男子確診居家照護時把手機放家中外出打球購物，遭重罰150萬元；他的染疫女友IG留言涉違規外出倒垃圾，新北市衛生局表示，若查證屬實可罰20萬元。

新北市衛生局證實，家住三峽區的違規男子是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診居家照護個案，4月14日核酸檢測（PCR）陽性，全家及女友等接觸者採檢皆陽性居家照護。

由於這名男子居家照護期間涉不帶手機規避電子圍籬，違規外出與人打籃球，還為女友購買生日禮物，男子將相關過程拍照上傳IG（Instagram），經衛生局查證確認違規外出，除依法強制將這名男子移送集中檢疫所，並裁罰新台幣150萬元罰鍰，為新北防疫裁罰的最高金額。

不料，遭罰男子的女友也在IG限時動態指稱「還好我沒出門，頂多倒垃圾」。衛生局在得知女子IG留言涉違反防疫規定，通知這名女子居住地的台北市衛生局調查。

台北市衛生局說，經洽疾管署台北區管制中心協助查詢接觸者追蹤系統，這名女子15日被新北市衛生局通知居家隔離，並於恩主公醫院採檢、16日確診，不是台北市列管的居家隔離者，因此違規事宜應由新北市處理，這名個案也沒有在台北市的足跡。

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新北市長侯友宜接受媒體聯訪時也對此表示，這樣一個違規，然後又有同住的再違規，該罰就罰、該嚴格處理就嚴格處理，相關的規範有相關的規範，不能一而再、再而三，衛生局該怎麼做就怎麼做。

新北市衛生局表示，三峽違規男子的女友因接觸匡列採檢PCR陽性確診，原設籍台北市，經調查現住在新北且收治為居家照護。經了解，她否認違規外出，若查證屬實，確認她居隔期間違規外出倒垃圾，將可依法開罰20萬元。（編輯：李錫璋）1110419