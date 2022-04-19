桃園新增197例本土案 桃園警分局20員工確診

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桃園市19日新增197例COVID-19本土病例，桃園市長鄭文燦（圖）表示，桃園市警局桃園分局偵查隊18日晚間有9名男性員警，及1名埔子派出所員警快篩陽性，市府立即針對桃園分局全棟建築員工採檢，桃園分局目前累計共20人確診，包括偵查隊的18名隊員，與隊員接觸的1名埔子派出所員警，以及另1名工友。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年4月19日

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市長鄭文燦表示，桃園今天有197例本土個案，一部分是既有傳播鏈，部分新增確診案仍在調查感染源，其中桃園警分局共20人染疫，市府已擴大匡列居隔並持續疫調。

鄭文燦在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，桃園分局偵查隊昨晚有9名男性員警，及1名埔子派出所員警快篩陽性，市府立即針對桃園分局全棟建築員工採檢214人，另有57人到醫院跟採檢站採檢。

鄭文燦說，桃園分局目前累計共20人確診，包括偵查隊的18名隊員，與隊員接觸的1名埔子派出所員警，以及另1名工友，分局已完成清消，並針對確診個案擴大匡列居隔，未接觸的陰性隊員則進行自主健康管理，且每2天進行快篩一次，若有新增個案可快速發現。

鄭文燦指出，市府也採取分艙分流政策，以分組分區的方式執行業務，另外也請保安大隊及刑事警察大隊支援桃園分局，讓治安工作不至於中斷，目前桃園分局的疫調作業仍在擴大，針對20名確診人員，包括員警接觸到的個案擴大匡列居隔中。

鄭文燦表示，另外在中壢區某塑膠工廠也通報有移工快篩陽性，市府已在17日安排全體71名員工採檢，發現有7名移工以及1名台籍員工確診，今天又通報增加4人，因此共7名移工與5名台籍員工累計12人確診，工廠目前已完成清消作業，預定停工到26日。

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鄭文燦指出，另外在地方稅務局中壢分局，1名員工因為與宜蘭確診者有接觸，採檢後在今天確診陽性，地稅局132名員工已全數採檢，結果都是陰性，目前已完成清消工作，市府正在疫調匡列密切接觸者安排隔離。

鄭文燦說，桃園市還有3所學校新增確診個案，其中治平高中採檢125人，9人陽性；大群幼兒園採檢458人，1人陽性；振聲高中採檢166人，3人陽性。最近因為確診個案增加，採檢人數也不斷攀升，昨天共有2006人到社區採檢站採檢，市府會視實際情況決定是否增設，也提醒市民，11家責任醫院也可以進行PCR採檢。（編輯：李錫璋）1110419