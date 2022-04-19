物流業者引進電動車 鄭文燦肯定實踐低碳運輸

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）國內一家大型物流業者引進商用電動三輪車，將投入台灣城市物流服務，桃園市長鄭文燦今天出席活動表示，樂見企業採用電動車輛投入宅配服務，實踐低碳物流的目標。

經濟部政務次長曾文生下午受邀出席嘉里大榮物流及威速登科技「金卡多交車典禮」，他在致詞時表示，政府鼓勵產業結合既有技術，透過跨領域合作，研發出符合現代社會所需產品，期許透過產官學合作，持續發展最低碳足跡輸送路徑，形塑物流業未來重要發展方向。

鄭文燦說，市府長期支持低碳運具產業，不僅是電動機車發展故鄉更是領航者，桃園擁有超過千家物流業者，市府在推動各項公共服務，都希望可以改採低碳運具，未來市府也將研議補助計畫，鼓勵更多物流公司及外送車隊採用電動車輛。

鄭文燦指出，國際組織ICLEI（地方政府永續發展委員會）指定桃園作為生態物流倡議城市，市府也積極推動低碳交通，除成立「桃園市生態物流專案辦公室」，也選定5處生態物流示範區，其中大溪老城區設置「低碳寧靜轉運站」，就是在貨物運至轉運站後，再利用電動車等低碳運具配送至商家，減少噪音及空污問題。

嘉里大榮物流公司董事長沈宗桂表示，公司致力推動環境永續ESG，並配合政府綠能政策，這次率先其他物流業者引進6輛電動三輪車投入宅配服務，邁出淨零排放重要的一步，也希望藉此發揮拋磚引玉的效果。（編輯：方沛清）1110419