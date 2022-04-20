北市第8期疫苗預約至下午5時 還有3萬多劑量能

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市疫苗預約系統重啟，副市長蔡炳坤指出，經過昨天一天，預約量已達到65.5%，為呼應民眾需求，決定再釋出約1萬劑量能，今天共有3萬多劑可以預約，預約至下午5時止。

台北市第8期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約系統昨天重啟，蔡炳坤今天上午視察信義區關懷中心後接受媒體聯訪表示，昨天共有4萬1673人完成預約，占了預約量的65.5%，還剩下2萬1983劑量能。

蔡炳坤說，為了呼應民眾的需求，決定加量約1萬劑量能，今天共有3萬多劑可以預約，到下午5時截止，希望民眾儘量預約接種。

蔡炳坤表示，此次預約提供莫德納及高端疫苗，接種日期為4月25日至5月1日，若加上各大醫院開設的特別門診量能，共可以提供超過10萬人接種。

此外，蔡炳坤指出，本土疫情升溫，高中以下學校今天共有99所、4.6萬人受停課影響，大概已經影響1/8學生，且其中45所是小學，代表沒有打疫苗的小學生還是受到比較大的衝擊。

蔡炳坤說，針對停課、復課及線上教學演練的規範，今天教育局會跟所有小學校長開視訊會議、明天跟中學校長開視訊會議，重新溝通講清楚。（編輯：李錫璋）1110420