新北國小蘭嶼戶外教學添1確診 前台東縣長也染疫

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新北市某國小蘭嶼戶外教學21日再添1名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），上午100多名學生專船回台東富岡港，將由遊覽車載回新北。中央社記者盧太城台東攝 111年4月21日

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）新北市某國小蘭嶼戶外教學今再添1名學生確診，今早100多名學生專船回台東富岡港；另外，前台東縣長吳俊立也傳出確診，曾參加大型公祭和拜會地方政要。

新北某國小一行108人18日前往蘭嶼戶外教學，其中有1名學生抵達後，收到其教練確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）消息，19日被送回新北居隔，20日也確診。

在蘭嶼島上的學生和老師匡列14人進行PCR篩檢，昨天PCR結果再增1確診。師生今天上午7時30分已包船離開蘭嶼，抵台東富岡港後，以遊覽車載回新北。台東縣政府秘書長盧協昌接受中央社記者電話訪問表示，這名學生目前還留在蘭嶼，由校長陪同。

另外關山鎮德高里昨天深夜緊急公告，「19日上午前縣長吳俊立有來德高里加公祭，20日確診，有與其接觸者自我居家管理少群聚，如有身體不適呼吸道症狀請至衛生所做快篩（有症狀才免費）。也可自費買快篩劑做快篩，最後也呼籲大家快去施打疫苗。」

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德高里長周敏勝今天上午接受中央社記者電話訪問說，19日吳俊立到德高里參加一場公祭，聚集了許多政要和地方人士，昨天傳出吳俊立確診，他接到許多里民電話要求公告讓大家知道，為了慎重他打電話向台東縣衛生局求證，衛生局證實吳俊立確診，因參加公祭時吳俊立有和許多長輩握手寒暄，因此德高里發出公告提醒民眾自主健康監測。

今天上午媒體打電話向吳俊立詢問是否確診，吳俊立僅表示「還在醫院檢查」。台東縣政府表示，下午將會對外說明。（編輯：黃世雅）1110421