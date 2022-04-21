新化南175線拓寬通車 交通觀光效益兼具

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台南市政府工務局21日在新化區舉辦南175線道路拓寬工程通車典禮，台南市長黃偉哲（前左3）特地步行一段距離觀察道路狀況。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月21日

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市政府籌資逾新台幣5億元辦理的「南175線道路拓寬工程」今天通車，除了方便果菜市場車輛進出，更在搭環境綠美化後，可望成為新化區重要出入口，並帶來觀光效益。

台南市政府工務局今天在新化區舉辦南175線道路拓寬工程通車典禮，出席的台南市長黃偉哲特地步行一段距離，實地觀察道路狀況。

黃偉哲致詞指出，新化區最近完成的外環道做得非常好，南175線通車後也將成為未來重要出入口，其中用地費2億6800萬、工程費2億4800萬，用地費比工程費還貴，表示對於道路拓寬徵收許多土地，希望未來道路舒適平穩，大家出入方便。

台南市工務局長蘇金安表示，原來的南175線道路除斷面較小，在冷水埤橋處路型也較為彎繞，果菜市場各式蔬果運送車輛，平時透過南175線往返台20線，並銜接國道8號，或由南172線進出新化外環道，將蔬果送往各地。

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蘇金安指出，因原有路寬約6至8公尺不敷需求，且顧及沿線既有植栽，市府籌資5億多元將道路依路型需求截彎取直，拓寬為13至18公尺不等寬度，拓寬總長度約2.2公里，中央分隔島寬約2公尺，雙向路寬分別約5. 5至6公尺。

他說，拓寬路段以原有約500棵行道樹作為中央分隔島，並保留果菜市場以南既有芒果樹綠色隧道景觀，但因工程中暫時移植路邊的芒果樹存活率不佳，經專家建議補植台灣欒樹共129棵，綠美化工程使整體環境煥然一新，增添觀光動能。（編輯：孫承武）1110421