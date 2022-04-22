台南本土增71例 疫情可控制不實施學生免到校

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（中央社記者張榮祥台南22日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫清升溫，台南市今天新增71例本土確診病例，台南市長副市長趙卿惠表示，台南疫情緩升可控制，不實施學生免到校措施。

趙卿惠下午在台南市COVID-19防疫記者會公布台南市新增71例本土確診病例，涵蓋新、舊傳播鏈及有待疫調的44例。

其中，新、舊傳播鏈包括軍營相關衍生3例、鹽水教會活動衍生3例、科技公司職場相關個案2例、具外縣市旅遊史7例、校園個案相關接觸者4例、參加台北歌手張惠妹演唱會相關衍生3例、個案同住家屬或親友4例、羽球館相關1例。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，台南今天新增71例本土確診中，男性44人（62%）、女性27人（38%）；年齡分布以20多歲最多（17人），其次是30多歲、計15人；病例中有44人曾出現身體不適或COVID-19相關症狀，28人已接種3劑COVID-19疫苗，22人接種2劑，1人接種1劑，20人無法接種或未接種。

71例本土確診足跡，包含仁德區太子羽球館（訓練中心）、基督長老教會鹽水教會、台南大遠百公園店、政大書城台南店及新光三越台南西門店等。

另外，昨天公布的病例經疫調後，足跡涵蓋迪卡儂台南仁德店、北區家家海產、好客燒烤台南Focus店、北區麻佬二手作麻辣及安南區窖藏飲料店。

台南市府今天同時稽查6家藥局、超商、連鎖醫療器材商等，未發現家用快篩試劑囤貨情況，市府將持續稽查有無快篩試劑囤貨及哄抬物價。（編輯：戴光育）1110422