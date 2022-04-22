苗栗新增23例 托嬰中心3員工1家屬染疫

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣今天新增23例COVID-19確診者，其中苑裡鎮一間托嬰中心3名員工及1名員工家屬染疫，暫停收托並匡列清消、採檢；另外泰安鄉汶水國小附幼1學童確診，附幼停課10天。

中央流行疫情指揮中心今天公告苗栗縣新增23例確診個案，縣府透過新聞稿指出，23例中，8例為匡列採檢確診、4例為居隔陰轉陽，11例為因症狀、有足跡重疊、持簡訊或有染病疑慮者至醫院或篩檢站採檢確診，個案包含8名男性、15名女性，年齡在6至23歲間，有症狀者仍以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主。

23例個案分布縣內10鄉鎮，其中苑裡鎮1間托嬰中心有3名托育人員及1名員工家屬染疫。

縣府社會處表示，托嬰中心共收托17名0至3歲不等嬰兒，昨天得知托育人員確診後，即通知家長將孩童全數接回，並接受採檢，目前報告尚未出爐，托嬰中心也暫停收托10天。

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另外，1名確診者為泰安鄉、就讀汶水國小附幼的6歲男童，因病須住院治療，入院前採檢確診，陪病的母親採檢後也確診。縣府昨晚即時通知16名學童及36名學童同住家人、教職員工5人至大順醫院進行PCR篩檢，報告尚未出爐；汶水國小附設幼兒園暫停實體課程10天，5月2日復課。

縣府持續開設社區篩檢站，包括苗栗市大千醫院、苑裡李綜合醫院急診室旁，今天下午1時至5時及晚間6時至10時；大湖大順醫院急診室旁篩檢站今天下午4時至晚間8時；通霄光田醫院今天下午1時至5時。另有為恭醫院醫療團隊進駐竹南鎮大厝里活動中心，除今天下午外，23、24日持續加開假日篩檢站，呼籲與確診者足跡重疊或有染疫疑慮民眾前往免費PCR篩檢。（編輯：吳協昌）1110422