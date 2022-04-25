議員建議頒布「群聚限令」 高市府：控制確診數緩升

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高市COVID-19確診數增加，民進黨高市議員郭建盟建議頒布人潮群聚限令，以防衝擊醫療量能。衛生局表示，目前醫療量能充足，台灣一日生活圈，除政府管制力道，民眾也要加強自主健康管理。

郭建盟上午在議會質詢表示，根據高雄現有病床數等資料計算，高雄單日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數達臨界值約為1650人，如果持續升高，恐危及醫院救治一般疾病所需醫療量能。

郭建盟表示，依南韓數據推算，台灣將在2個月內有655.27萬人確診，以4月22日台灣疫情指揮中心公布中重症比例0.38%計算，2萬4900人有住院需求。相對香港，南韓將死亡率壓低，但不知背後付出多少一般疾病死亡率的代價。

郭建盟說，為防醫療量能崩潰，他建議當疫情噴發速度危及醫療量能且威脅市民生命時，市府可適時發布不同強度的人潮群聚限令。此外，也可每天公布收治非高雄的確診及居隔人數，並訂定上限，市民也要自發避免不必要群聚活動。

副市長史哲答詢表示，市府已積極調控疫情、民生經濟及醫療量能的均衡，這是減少傷害的最好方法，並根據最新疫情狀況掌握調整。

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高市府衛生局副局長蘇娟娟在議會接受媒體聯訪表示，如果什麼都不做，放任確診數急遽上升，就會衝擊醫療量能，所以要盡力數量緩升，並整備醫療量能，增加人力及醫療分級等。截至昨天，高市居家照護者約337人。

對於人潮群聚限令及公布收治非高市確診、居隔數，蘇娟娟說，台灣一日生活圈，除政府管制力道，民眾也要加強自主健康管理。另區域聯防很重要，醫療也不會對民眾有所區分，市府會守住醫療量能，也感謝確診者配合疫調。（編輯：黃世雅）1110425