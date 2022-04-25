苗縣新增29例 溫泉山莊、汶水附幼多人染疫

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣今天新增29例確診COVID-19，其中3人為泰安鄉騰龍溫泉山莊員工，飯店今天暫停營業清消，縣府已匡列職場所有員工、密切接觸者陸續採檢；此外，汶水國小附幼累計已8人染疫。

中央流行疫情指揮中心今天公布苗栗縣新增29例，縣府透過新聞稿說明這29例包含13名男性、16名女性，年齡於1歲以下至60歲，分布在9個鄉鎮市，其中竹南鎮8例、苗栗市6例、泰安鄉5例、頭份市4例、後龍鎮2例以及三義鄉、通霄鎮、銅鑼鄉、大湖鄉各1例。

今天新增個案中，案58203、案58214及案59754均為泰安鄉騰龍溫泉山莊員工。縣府衛生局指出，3人均因有症狀自行前往社區篩檢站或醫院採檢而確診，已匡列飯店所有員工及同住家人居隔並陸續採檢，報告尚未出爐；騰龍山莊也透過臉書公告今天暫停營業。

此外，泰安鄉汶水國小附設幼兒園今天新增2幼童及1教職員確診，全園目前累計已有8人染疫。

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縣府表示，截至今天，今年縣內新增本土案例共214人，分布以竹南鎮79人、頭份市39人及苗栗市31人最多；相較北北基桃等縣市，屬中度風險區，但疫調發現，跨城市旅遊、活動、工作再傳回縣內滲入到家庭、職場、學校、補習班、社區為疫情主要原因，因此，減少不必要的跨縣市移動還是必要的防疫作為。

因應社區不明感染鏈增加，縣府持續開設採檢站，包括竹南鎮大厝里活動中心今、明兩天（時間上午8時至中午12時、下午1時至下午5時）；大千醫院、大順醫院急診室旁篩檢站（今天下午4時至晚間8時），呼籲與確診者足跡重疊或有染疫疑慮的民眾前往免費PCR篩檢。（編輯：黃世雅）1110425