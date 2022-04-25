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高雄增123例確診 陳其邁：疫調仍可掌握感染源

2022/4/25 17:05
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（中央社記者曾以寧高雄25日電）高市府今天宣布增123人確診COVID-19，含隔離轉陽25例、外縣市旅遊7例、娛樂場所5例、密切接觸86例。市長陳其邁說，疫情多點散發，但疫調仍可掌握傳染路徑和感染源。

高雄市政府今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上宣布，高雄新增123例本土個案，其中有隔離期間陰轉陽25例、外縣市旅遊史7例、特殊娛樂場所5例、密切接觸者86例；另有3例轉外縣市個案。

高市府表示，外縣市旅遊史7例中，曾到台北的3例都有確診個案接觸風險，到台中、苗栗、台南共4例則是熱點足跡重疊；特定娛樂場所5例，分屬大富爺酒店、羅馬帝國商務會館、夜世界小吃部及麻將館「東摸西摸競技館楠梓館」，目前感染源都還是來自社區。

市長陳其邁表示，高雄現在整體疫情呈多點散發，但都能找到感染來源；對比北部地區是多點社區傳播、指數成長，高雄以個別群聚為主，以現有疫調量能推估，還是可以較清楚掌握傳染路徑和感染源，可以算是有效控管社區感染。

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衛生局簡任技正潘炤穎公布新增確診足跡，含大帑殿KTV大順店、享溫馨KTV岡山店、好事多大順店、林園夜市、高雄高爾夫俱樂部、家樂福五甲門市、不老松足湯高雄愛河館、喬頓補習班、樂獅英語高雄左營福山分校、World Gym高雄寶成店、健身工廠鳳山廠、鳳山運動中心健身部等多處入列。

學校受影響部分，潘炤穎表示，目前有1校全校停課、另86班全班停課，師生共2648人居家隔離、71人自主健康管理，並有27間補習班部分或全部停課。（編輯：陳仁華）1110425

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