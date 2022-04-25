南市府擴大聯合洽公專區 首日運作順利

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市政府雙市政中心今天起擴大設置聯合洽公專區，讓洽公民眾在單一場地得到全程服務，希望減少不必要接觸，實施首日運作大致順利。

台南市政府秘書處下午發布新聞稿指出，配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，市府特別調整部分辦公空間，擴大聯合洽公專區，盼在「防疫從嚴、洽公從速」原則下，確保公務運作順利，秘書處長李朝塘今天前往聯合洽公專區視察，並感謝民眾配合。

李朝塘表示，雙市政中心聯合洽公區配置，永華行政中心的社會局、勞工局、民政局、都發局、交通局、地政局、觀旅局、消保業務等，都在1樓市民服務中心設立單一窗口；工務局則在1樓辦公室外側加設櫃台，受理建照、使照業務；經發局的工商登記業務，則統一在1樓東哲廳辦理。

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他說，民治市政園區方面，聯合服務中心有受理地政業務，經發局及工務局在行政大樓1樓東西側空間，已分別將服務窗口移至辦公室外面走廊，勞工局則利用世紀大樓1樓電梯出口空間，貼近民眾進行服務。

李朝塘指出，今天洽公民眾大多肯定市府防疫作為，不僅縮短洽公時間，也能避免不必要接觸。另外，市府各局處業務線上申請系統多已建置完成，民眾可多利用線上申辦與電話洽詢，儘量減少出入公共場所。（編輯：卞金峰）1110425