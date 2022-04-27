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嘉縣衝水路迎客王祭典 祈求疫情早日遠離

2022/4/27 12:00（4/27 13:21 更新）
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嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟百年傳統民俗「沖水路、迎客王」活動，27日在新塭王船碼頭登場，神轎一一衝進水裡，場面熱鬧。中央社記者蔡智明攝 111年4月27日
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟百年傳統民俗「沖水路、迎客王」活動，27日在新塭王船碼頭登場，神轎一一衝進水裡，場面熱鬧。中央社記者蔡智明攝 111年4月27日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟今天上午舉辦有180多年歷史的「衝水路、迎客王」祭典，嘉義縣長翁章梁率各界焚香祝禱，祈求眾神保佑，讓COVID-19疫情早日遠離，縣民闔境平安。

每年農曆3月27日，新塭嘉應廟都會舉辦具地方宗教特色的「衝水路、迎客王」廟會，西元1838年延續至今的宗教活動，都吸引大批信眾共襄盛舉。

嘉義縣政府民政處告訴中央社記者，上午7時左右，新塭庄內宮廟的神明與神轎陸續集結在新塭大排王船碼頭，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情規模較往年縮小，無外來神轎參與，也禁止廟「鑽轎腳」。

衝水路、迎客王祭典由翁章梁和立委蔡易餘、翁重鈞、布袋鎮長陳鳳梅及各級民意代表，手持清香向神明祈求疫情早日遠離，國家風調雨順，四時無災永保安康，縣民闔境平安。

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蔡易餘18日與媒體人周玉蔻曾一同錄製節目，因周玉蔻確診，蔡易餘主動居家隔離，昨天快篩陰性，今天解隔，出關第一個公開活動就是參加衝水路、迎客王祭典，他在臉書貼文指出，「自由的空氣真是甜」。

農曆3月28日是新塭嘉應廟尹王爺聖誕，相傳20尊代天巡狩的客王爺（13尊負責海域、7尊巡遊山區）提前一天聚集在新塭外海的王船上，順著漲潮抵達王爺窟（王船碼頭），齊至新塭嘉應廟為尹王爺祝壽，尹王爺則率領諸神下水「迎客王」，以表歡迎之意。（編輯：謝雅竹）1110427

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟百年傳統民俗「衝水路、迎客王」活動，27日在新塭王船碼頭登場，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情規模較往年縮小，無外來神轎參與。中央社記者蔡智明攝 111年4月27日
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟百年傳統民俗「衝水路、迎客王」活動，27日在新塭王船碼頭登場，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情規模較往年縮小，無外來神轎參與。中央社記者蔡智明攝 111年4月27日
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟百年傳統民俗「衝水路、迎客王」活動，27日在新塭王船碼頭登場，嘉義縣長翁章梁（前排左4）率各界焚香祝禱，向神明祈求COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日遠離。中央社記者蔡智明攝 111年4月27日
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟百年傳統民俗「衝水路、迎客王」活動，27日在新塭王船碼頭登場，嘉義縣長翁章梁（前排左4）率各界焚香祝禱，向神明祈求COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日遠離。中央社記者蔡智明攝 111年4月27日
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