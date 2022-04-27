遭爆料餐敘失態 新北原民局長：內容被移花接木

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新北市原民局長羅美菁遭爆料在餐敘時失態，她27日發表聲明感謝外界關心，並指出許多報導內容是時間錯置、斷章取義、移花接木，對於民眾不實爆料感到心痛。（新北市原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年4月27日

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市府原民局長羅美菁遭爆料指稱餐敘失態，她今天表示，3年前下班與友人私下餐敘，言行沒有違反公務員服務法；民眾向週刊爆料時間錯置、斷章取義、移花接木，感到心痛。

鏡週刊今天報導，新北市府原民局長羅美菁今年3月因為受到市議員質詢壓力，因此參加餐敘「抒壓」，卻在會中喝醉失態；另外，原民局業務中，泰山森林書屋換單位經營淪為蚊子館、要求弱勢原民搬出社會住宅；原民局到烏來區公所開聯繫會報，有失原民局高位階身分。

羅美菁今天發表聲明表示，感謝外界關心，許多報導內容是時間錯置、斷章取義、移花接木，針對民眾不實爆料感到心痛。正確餐敘時間是民國108年3月，當時單純是下班後好友聚會私領域，且全程言行沒有違反公務員服務法；近3年來，市府團隊都在積極防疫，努力不容被抹煞。

另外，原民局關於承辦相關業務遭誤解也發布聲明表示，「泰山森林書屋」課程及圖書多樣化經營，定期舉辦親子講座、耆老說故事、行動書屋、彩繪、DIY手作等課程；因應疫情調整為線上課程，持續提供說故事服務，共辦理82場次，吸引非常多的頭號粉絲，鄰近區域的家長們經常攜家帶眷一起參與，並沒有淪為蚊子館。

原民局說，位於新店區大新街的「原住民族文創聚落平台」，辦理工藝文化策展、培育原住民創業行銷、直播與企業人才，定期辦原民工藝及小農市集，並配合疫情調整開放時間，總計舉辦72場次活動。

原民局表示，報導指稱「逼原民搬出社會住宅及挑撥族人感情」，是刻意抹黑、故意曲解法令，混淆視聽。所管轄的2處社宅，以往存在租金不（遲）繳、酗酒、環境髒亂等問題，近年租金繳交率平均已達9成，軟硬體與經營管理，已漸入軌道且精進。

原民局說，參酌住宅法、新北市社會住宅承租辦法等，於民國105年2月修訂「新北市政府原住民住宅出租管理辦法」，以持續有效管理運用公共財，落實居住正義並提高租戶流動，全面照顧族人。

辦法中，明訂「原住民住宅租賃契約期限最長為2年，租賃及續租期限合計不得超過6年」；每年住戶大會及續租時都會宣導及提醒，今年是第1次的6年租期到期，雙方依規定及契約辦理，於法有據。

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原民局說，目前仍有約190戶原住民家庭等待依序入住原住民社宅；將全力協助到期住戶後續搬遷、並申請租金補貼、申請社會住宅。

原民局說，烏來區是原住民族自治區，有義務督導與協助業務推動、執行、合作。為讓主管更瞭解原鄉需求並帶動發展，會前往烏來區公所、新店原住民文創聚落平台或原民局舉行聯繫會報，不是只有單一在烏來區公所開會。（編輯：方沛清）1110427