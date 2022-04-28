澎湖南方四島珊瑚礁失色 海管處種出新希望

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澎湖南方四島珊瑚礁群疑因今年初持續低溫影響，覆蓋率大幅下滑，海洋國家公園管理處展開種珊瑚保種計畫，將原本珊瑚片段以扦插方式改種在沙地上，盼拓殖珊瑚棲息環境。（海洋國家公園管理處提供）中央社 111年4月28日

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（中央社澎湖縣28日電）澎湖南方四島的珊瑚礁群疑受今年2月持續低溫環境影響，覆蓋率大幅下滑，海洋國家公園管理處展開珊瑚保種計畫，將原本在地的珊瑚片段以扦插方式移植到沙地，拓殖珊瑚棲息環境。

海洋國家公園管理處發布新聞指出，今年2月底的連續低溫，造成馬公的珊瑚礁魚類及養殖魚類大量死亡，南方四島國家公園也發現不少珊瑚礁魚類遭受寒害衝擊，紛紛被沖進沿岸地帶。

海管處為瞭解連續低溫的海水是否對淺海珊瑚有所影響，今年3、4月先後前往南方四島海域進行2次潛水現地調查，發現南方四島的珊瑚覆蓋率，大幅度下滑，覆蓋率僅約20%左右，其中原本優勢物種的桌面形軸孔珊瑚及板葉形表孔珊瑚死亡率非常高，僅存不到5%，推測這樣大幅衰退，可能與大環境變遷有關。

海管處指出，望安東吉嶼迷人的「薰衣草森林」，以往珊瑚覆蓋率皆有70至80%，今年調查僅剩19%；西吉嶼有「玫瑰花園」之稱的板葉形癭葉表孔珊瑚，更是全部皆覆蓋一層藻類，顯示已死亡一段時間，讓海底世界失色不少。

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海管處表示，珊瑚是環境中的指標物種，在環境發生變化時，珊瑚會最先感受到。南方四島的珊瑚，雖曾挺過97年的寒害及109年夏季高溫的珊瑚大白化，但氣候變遷，極端氣候發生的次數，越來越頻繁，珊瑚礁生態屢遭挑戰，體質也更為脆弱。

為了維持南方四島珊瑚的多樣性，海管處除持續監測外，目前正進行「種珊瑚」試驗，並將原本珊瑚片段以扦插的方式，改種在沙地上，拓殖珊瑚棲息環境，期待澎湖南方四島美麗的珊瑚礁生態再現。（編輯：謝雅竹）1110428