父母說什麼話最讓小孩受傷 大人小孩觀點大不同

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）屏東家扶中心透過網路、街訪，票選父母說哪句話最傷小孩的心，以「你怎麼不去死一死」票數最高；從小孩觀點作的票選，則以「你可以跟你哥（姐）多學習」最令小孩傷心。

屏東家扶中心23日至27日共募集500多人參與票選父母曾說過話中「最讓小孩受傷的一句話」，共有127名社工、342名民眾參與網路票選。

屏東家扶中心新聞稿表示，網路票選結果發現，「最讓小孩受傷的一句話」前3名分別是「你怎麼不去死一死」（19%）、「你很沒用（台語無效）」（16%）、「你讓我很失望」（15%）。其中，不論社工或一般民眾都認為「你怎麼不去死一死」最傷孩子。但在社工眼中不同的是，家長常掛在嘴邊的「你怎麼這麼笨」（16%），比「你讓我很失望」（13%）更傷小孩的心。

屏東家扶少年展力隊也走進公園，想了解孩子觀點與大人是否不同，邀請91名孩子票選「最讓小孩受傷的一句話」，出人意外以「你可以跟你哥哥（姐姐）多學習」（34%）得票最高，顯示對成長中的小孩，對手足比較的言語暴力孩子最有感。

這份調查同時公布「給孩子最溫暖的一句話」與「最能鼓勵辛苦家長的一句話」，其中父母對孩子的暖心話以「不管發生什麼事，我都在你身邊」（28%）、「沒關係，下次再努力就好」（21%）、「謝謝你來當我的小孩，我愛你」（12%）得票最高。

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家扶基金會推動「4月28日是兒保日」今年邁入第10年，秉持預防兒童虐待要先給家長力氣，「最能鼓勵家長的一句話」前3名分別是「照顧孩子不容易，你辛苦了」（20%）、「把自己照顧好，你可以更有力氣照顧家人」（19.6%）、「你已經很努力了，別急要相信自己」（19.2%）。

屏東家扶主任傅敏峯透過新聞稿指出，選在今天公布結果，是希望家長要多關照自身情緒，不要因一時情緒，口出惡語傷害孩子心靈。（編輯：黃世雅）1110428