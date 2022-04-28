家扶調查：兒少遭精神不當對待 言語暴力最常見

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家扶基金會響應428兒童保護日，28日舉行記者會公布「兒少保社工實務：兒少遭精神不當對待情形」調查報告，並邀請藝人許瑋甯（左3）擔任活動大使，呼籲大眾關注兒少遭精神不當對待議題。中央社記者吳欣紜攝 111年4月28日

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）今天是兒童保護日，家扶基金會調查，兒少遭精神不當對待情境中多數都與言語暴力相關，爸媽若常以「笨得像豬」、「早知道就不要生下你」等責罵兒童，恐致兒少憂鬱、焦慮。

根據衛福部統計，兒少遭精神不當對待人數近3年不斷攀升，暴力所導致的傷痕雖然看不見，但疼痛卻不亞於身體不當對待。

家扶基金會今天召開記者會，邀請藝人許瑋甯擔任「428兒童保護日」活動大使，同時公布「兒少保社工實務：兒少遭精神不當對待情形」調查報告。

家扶基金會社會工作處主任蔡雯瑾指出，根據衛福部統計，兒童可能遭受身體、不當教養、精神等不當對待，其中精神不當對待人數持續增長中，所謂精神不當對待包含威嚇恐嚇兒童、拒絕孩童情感回應、辱罵責罵傷害兒童情感、單獨禁閉隔離或羞辱性人格拘押等。

蔡雯瑾表示，精神不當對待是隱形傷害，容易被忽略，透過社工實務調查也發現，十大兒少精神遭不當對待情境中首位是「父母在孩子面前爭執、使用言語暴力」，其次為「父母期待孩子聽話，不允許有任何反抗」、「親子衝突，父母情緒勒索孩子，認為所有的錯都是孩子的問題」、「長期以言語辱罵孩子」等。

進一步調查，兒少遭精神不當對待的常見暴力語句，包含「怎麼會笨得像豬一樣」、「你再哭我叫警察來抓走」、「走開！我沒有你這壞小孩」、「早知道就不要生下你」、「我養一隻狗都比你聽話」等。

蔡雯瑾分享過去家扶曾服務的個案，有一名長期憂鬱症單親媽媽，經常因為生活瑣事對孩子大吼大叫、以死相逼，甚至指責孩子「你跟你爸一樣沒出息」等，這對孩子來說都是一種無形中的傷害。

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臨床心理師陳品皓指出，言語暴力是精神不當對待最常見的形式，小朋友在發展過程中相當脆弱，人格發展還不是那麼穩定，過程中抵抗力不好，當兒少面對這樣精神不當對待這樣的病毒，可能導致兒少有委屈、憤怒、焦慮甚至憂鬱情緒。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，有時候大人不經意的一句話雖然「說者無心」，但可能成為兒童受虐的關鍵語句，長期下來，兒童可能有自我否定、自卑、自我逃避等情況，籲大家都應該學習好好說愛，家長能以用正向語言鼓勵孩子，或透過親職教育學習更好方式。（編輯：管中維）1110428