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快篩實名制搶購 台南警方籲莫遭一頁式廣告詐騙

2022/4/28 16:01
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（中央社記者張榮祥台南28日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，家用快篩試劑實名制今天開賣，各地出現搶購潮，台南市警察局長方仰寧呼籲民眾千萬不要在網路購買，這種一頁式廣告和網站全是詐騙。

方仰寧今天下午在台南市COVID-19防疫記者會指出，家用快篩試劑屬於第三級醫療器材，若非政府許可，不得販售，網路一頁式廣告和網站以較低價格供售，全是詐騙行為，民眾千萬不要受騙。

台南市政府衛生局長許以霖表示，目前台南市有397家健保特約藥局、龍崎區衛生所及南化區衛生所販售家用快篩試劑；左鎮區、楠西區、下營區及山上區4個行政區尚無藥局提供販售，市府將積極協調。

台南市長黃偉哲則公布台南市今天新增193例確診病例，其中44例無症狀，149例輕症，無中重症；193例中涵蓋居家隔離後採檢確診15例、接觸親友確診14例、校園接觸者3例、職場接觸者3例、外縣市旅遊史2例、軍營相關接觸者1例、疫調中155例。

許以霖表示，衛生局將會在網路公布群聚高風險地點，但因病例多、足跡遍布，大家應當成到處都有風險。（編輯：陳仁華）1110428

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