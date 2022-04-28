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中國船安平港外海盜採海砂 船押回興達港10船員移送

2022/4/28 17:29
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（中央社記者曾以寧高雄28日電）海巡、特勤人員26日凌晨在台南安平港外海發現中國籍抽砂船盜採砂石，經優勢警力攻堅，將人船押返高雄興達港調查，10名船員移送橋檢偵辦；盜採海砂則全數回填台灣灘海域。

海巡署今天發布新聞稿指出，台灣橋頭地方檢察署指揮海巡署及高雄市政府警察局湖內分局，在25至26日啟動「台灣灘海域違法抽砂取締專案」，行動偕同艦隊分署、偵防分署及空勤總隊，動員台北艦、屏東艦、10038艇、10025艇、8名特勤人員及空勤總隊直升機。

26日凌晨5時，空勤總隊直升機在台南安平港西方93浬處台灣灘海域，發現一艘中國籍抽砂船正違法進行盜砂作業。指揮官台南海巡隊隊長李松樵下令艦艇包夾攔截，巡防艇及特勤人員強靠登檢，將人船押返高雄興達港進行調查。屏東艦則持續以水砲驅離及蒐證現場其他未作業的中國籍船隻。

初步調查，抽砂船共有10名船員，估計載砂300噸，盜採海砂全數回填台灣灘海域，全案依「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」第18條，移送橋頭地方檢察署偵辦。

為嚴防產生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫破口，海巡署指出，執勤人員全程均落實各項防疫措施，勤務結束後落實艦艇、扣留船舶及相關人員消毒工作，並依規定實施10天自主健康管理。

海巡署統計，今年1月到3月底，已在台灣灘海域驅離中國大陸抽（運）砂船計39艘次，驅離件數相較往年銳減。（編輯：黃世雅）1110428

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