中市豬事圓滿公園新建案缺停車場 蔡其昌將協助爭取

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市北區里民今天向立法院副院長蔡其昌陳情，希望未來「豬事圓滿公園」能興建地下停車場解決停車問題，蔡其昌表示，這個案件現階段需要中央支持的部分，他會全力來協助。

台中市北區建成里及建德里等里民連署盼豬事圓滿公園應興闢地下停車場，蔡其昌、台中市議員賴佳微今天前往豬事圓滿公園預定地會勘聽取地方民意。

蔡其昌表示，大家都非常關心肉品市場改建為公園的案子，能夠增加民眾休閒空間當然是好事，但是這裡一直以來對於停車位的需求非常迫切，民眾前來進行休閒活動希望有方便停車的空間，要能夠兩全其美，考驗的就是市長的規劃能力。

蔡其昌指出，賴佳微今天特別邀請他來了解這個案件目前的狀況，以及市長盧秀燕市府團隊的規劃，為什麼會引來當地居民的不滿。這個案件現階段需要中央支持的部分，他會全力來協助。

賴佳微認為，台中好不容易有這麼完整的腹地可以蓋公園地下停車場，市府卻沒有充分發揮土地利用的價值只願意做公園，相當多民眾私訊或留言支持豬事圓滿公園應興建地下停車場來改善當地停車問題。

賴佳微表示，無奈這幾個月以來盧秀燕對這些在地聲音彷彿充耳不聞，既然市長不願意做，也沒有能力去做。年底應該換人讓願意傾聽民意，也更有遠見的蔡其昌來做市長，才能真正造福北區，造福全台中市民。

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市府對此回應表示，因應肉品市場轉型後的停車規劃，交通局已調查肉品市場周邊500公尺內的停車供需，其中緊鄰肉品市場的建成停車場提供汽車58席、機車37席，尖峰使用率為79%，平均使用率71%，路邊設置汽車格221格及機車格347格，使用情形尚有餘裕供民眾使用。

針對豬事圓滿公園，市府指出，配合肉品市場轉型及都市計畫劃定，豬事圓滿公園新闢工程分兩期規劃，第一期面積1.32公頃，已於今年4月開工，預計7月底完工；另第二期面積0.65公頃，目前在規劃設計中。（編輯：黃世雅）1110429