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2022九合一選舉
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2022九合一選舉2/148

民進黨北市議員內湖南港初選民調 何孟樺過關

2022/4/30 12:46
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（中央社記者劉建邦台北30日電）地方選舉年底登場，民進黨今天公布台北市議員第2選區（內湖、南港）初選民調結果，現任2名議員李建昌、江志銘及回鍋參選的王孝維、新人何孟樺過關，許菡芸、陳又新未上榜。

民進黨台北市議員初選民調結果陸續出爐，北市第2選區（內湖、南港）共6人參與，包含現任議員李建昌及江志銘、回鍋參選的前北市議員王孝維、英系何孟樺、前民進黨主席卓榮泰及前秘書長羅文嘉推薦的許菡芸、律師陳又新。

依民進黨今天公布北市第2選區初選民調成績，李建昌0.2041、江志銘0.1914、王孝維0.1831、何孟樺0.1797、許菡芸0.1488、陳又新0.0929。

民進黨台北市議員第2選區（內湖、南港），共提名4席，依民調結果，現任議員李建昌及江志銘、回鍋參選的王孝維、新人何孟樺過關，許菡芸、陳又新未上榜。提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。

民進黨初步規劃台北市議員共提名26席，未包含山地、平地原住民席次，因第3選區（松山、信義）、第4選區（中山、大同）同額競選不用初選，其他選區初選人選已大致確定。（編輯：李錫璋）1110430

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