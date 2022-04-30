YouBike2.0遭疑還車扣款異常 北市：了解改進

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（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市議員潘懷宗指出，民眾陳情，近期騎YouBike2.0常遇到還車扣款異常。北市交通局今天表示，將蒐集意見後改進，建議使用者遇到還車扣款失敗等狀況，可先聯繫業者客服。

YouBike2.0從去年5月8日正式啟用，台北市政府陸續增設放置站點，新黨籍北市議員潘懷宗接獲陳情，有民眾近期租借YouBike2.0，還車時，疑因智慧車機面板系統異常，導致常遇到扣款失敗狀況。

潘懷宗指出，民眾反映歸還YouBike2.0時，智慧車機螢幕出現扣款失敗，但登入App卻未有扣款訊息，因一時未注意離開，導致讓費率累進增加，且調資料發現，今年3月補扣款總數達8萬餘筆。

台北市交通局長陳學台對此回應，可能是因車輛系統問題或民眾不熟悉還車方式，才導致出現類似狀況，會蒐集個案意見及情形，盡快改進問題。

交通局運輸管理科長廖苑伶表示，3月補扣款筆數多，除民眾使用YouBike2.0次數增加外，還包含網路連線不穩讓系統異常、智慧車機問題、使用者未確實還車靠卡等情形，將蒐集個案陳情意見，分析實際發生原因，並通報廠商持續注意。

她說，民眾還車時若發現車機螢幕出現扣款未成功訊息，建議立即透過App通報或聯絡客服，讓業者有通聯紀錄，後續處理會較快速。

她指出，北市近期持續增加YouBike2.0站點，為讓民眾熟悉借還車輛方式，將持續宣導使用教學，並要求廠商檢討通知機制或研議App新功能加強提醒使用者，減少逾時還車或還車不確實情形。

交通局統計，YouBike2.0已設置1050站，1萬516輛車供民眾使用。（編輯：李錫璋）1110430