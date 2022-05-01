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台鐵五一集體休假僅11司機員執勤 王國材自評疏運過關盼端午勿重演
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南鐵地下化施工挑戰大 鐵道局要求落實安全機制

2022/5/1 20:21（5/1 20:31 更新）
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交通部鐵道局長伍勝園（前左2）1日到台南市視察市區鐵路地下化工程，除勉勵施工團隊，也要求進一步落實現有管理機制。（交通部鐵道局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月1日
交通部鐵道局長伍勝園（前左2）1日到台南市視察市區鐵路地下化工程，除勉勵施工團隊，也要求進一步落實現有管理機制。（交通部鐵道局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月1日
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（中央社記者楊思瑞台南1日電）交通部鐵道局長伍勝園今天到台南市視察市區鐵路地下化工程，對於大雨後常出現不明原因孔洞等施工風險，要求進一步落實現有管理機制，有異狀立即通報並啟動緊急應變。

交通部鐵道局今天發布新聞稿指出，依據台鐵局的資料，在南鐵地下化工程施工前，沿線就有8處常發生軌道沉陷，需頻繁進行補碴夯實作業的路段，顯示台南地區地質極度不穩定。

交通部鐵道局指出，南鐵地下化施工前發生的事件包括林森路地下道機車道曾於107年6月突然塌陷，初步評估應與大雨相關，造成地下道下方土壤流失掏空。另外，林森路地下道北側人行地下道上方鐵道東正線路基，也曾於107年8月發生流失事件。

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伍勝園在聽取現場工作人員簡報後表示，面對施工環境先天條件不良，工程人員仍然必須面對，以更高的標準自我要求，全力完成任務，不負民眾期待。

伍勝園指出，對於大雨後常現不明原因孔洞等施工風險，所幸施工團隊緊急處置得宜，均未發生重大災害，未來更應落實現有包括路線巡查、監測、通報及緊急處置等管理機制，持續監視軌道及道碴路基狀況，倘有異狀立即通報並啟動緊急應變，以維護施工安全及避免影響台鐵營運。（編輯：謝雅竹）1110501

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