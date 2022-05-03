綠島發放2000元現金振興券 疫情中的小確幸

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行政院發放的振興五倍券4月底結束，綠島鄉公所3日接續發放新台幣2000元現金振興券，給2月底前入籍綠島鄉的4103名鄉民，發放期限到9月底前，籲請鄉民盡量分散領取，避免群聚。（焦糖媽媽提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年5月3日

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（中央社記者盧太城台東縣3日電）行政院發放的振興五倍券4月底結束，綠島鄉公所今天接續發放新台幣2000元現金振興券，給2月底前入籍綠島鄉的4103名鄉民，居民說「太驚喜了」。

日前綠島某潛水旅宿員工與確診北部遊客接觸染疫，直到昨天綠島鄉潛店傳播鏈仍新增9名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，綠島鄉長謝賢裕也被列為自主健康管理者。

謝賢裕今天接受媒體電話聯訪表示，由於綠島鄉疫情升溫，在地業者生意大受影響叫苦連天，綠島鄉公所與鄉代會討論，在今年3月送出自治條例追加預算800多萬元，用來發放現金券2000元給2月底前入籍綠島鄉的4103名鄉民。

謝賢裕表示，今天發放現金振興券有2處定點，中寮村、南寮村集中在鄉公所後方大廣場，公館村則在村活動中心，之後統一在各村辦公處領取。謝賢裕說，發放期限到9月底前，鄉民盡量分散領取時間，遵守防疫避免群聚。

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綠島「焦糖媽媽」甜點老闆娘接受媒體訪問說，「太驚喜了，一早老公就去幫家人領取」，原本以為發放的是與店家合作的消費券，打開信封一看是現金，直呼「足感心！」。

綠島鄉公所表示，遵守中央防疫規定，密切接觸者匡列3+4，確診者10天居隔，因多半是潛店旅宿小幫手或遊客，居隔居住地在原入住旅宿，隔離情況還算良好。至於重症確診者已與縣府商討，考量離島醫療支援有限，重症者協助返回本島治療。（編輯：郭諭儒）1110503