挖金夢重提申請 原民呼籲尊重傳統領域

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義安姓男子申請在台東知本海邊挖黃金，申請開挖期限到5日下午5時止，截至最後一刻仍然沒看到黃金出現，因挖到地底12公尺深時發現有人為痕跡，信心大增，目前雖暫時停工，但已向國有財產署申請再度開挖。中央社記者盧太城台東攝 111年5月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣5日電）嘉義安姓男子申請在台東知本海邊挖黃金，申請開挖期限到今天下午5時，仍然沒看到黃金，安男重新提出申請；當地卑南族人反對續挖。

69歲安男的父親日據時代曾在台東知本當警察，聽說當時日軍離開台灣時，在知本海邊、前捷地爾開發區埋不少東西，有人說是黃金。父親離世前又提醒他，未來有能力要到台東挖掘確認。

安男找劉姓友人合作開挖，向台東縣政府和國有財產署取得合法開挖權。

因當地卡大地布卑南族主張那塊地是傳統領域，未經部落諮商同意，阻止安男開發。由於申請開挖期限是今天下午5時，安男昨天再度開挖，今天下午5時期限已到，並未看到黃金。

不過，安男和劉男挖到地底12公尺深時發現有人為痕跡，信心大增，雖然暫時停工，但已向國有財產署申請再度開挖。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國有財產署南區分署台東辦事處主任蕭煇俊接受記者電話訪問表示，安男申請開挖程序都合法，也提出再次開挖申請，目前尚有資料未補齊。

卡大地布發出聲明，台東縣政府2次找業者和部落召開協調會，部落已明確表達反對開挖立場，對此挖掘案所訂定之契約仍有諸多爭議及程序待釐清，應與部落諮商並取得部落同意始得為之，明天業者需依約回填土石。（編輯：唐聲揚）1110505