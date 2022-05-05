助老舊大樓改善消防設備 高市推貸款及利息補貼

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高雄市消防局推出「協助老舊公寓大廈改善消防安全設備貸款及利息補貼」方案，針對高雄地區20年以上老舊公寓大廈、消防安全設備維護修繕金額達新台幣100萬元以上，透過全額貸款利息補貼的方式，鼓勵老舊公寓大廈盡速維修消防安全設備，6日起開放申請。（高雄市消防局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月5日

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）為協助老舊公寓大廈盡速改善消防安全設備，高市消防局今天表示，將推出「協助老舊公寓大廈改善消防安全設備貸款及利息補貼」方案，明天起開始受理申請。

消防局今天發布新聞稿表示，高市20年以上、6層以上公寓大樓，若已依公寓大廈管理條例報備成立管理委員會或管理負責人，且消防安全設備維護修繕金額達新台幣100萬元以上者，向消防局申請核准後，即可向承貸金融機構申請貸款並獲得最長5年的貸款利息補貼。

消防局指出，貸款額度依使用執照所載地上層數認定，在10層以下，最高100萬元；11層至15層，最高200萬元；16層至30層，最高500萬元；31層以上，最高800萬元，但情形特殊經主管機關同意者，不在此限。申請維修項目以系統性滅火設備及警報設備者列為優先順位。

消防局代理局長王志平表示，依消防法規定，住戶有維護消防安全設備義務，此次方案針對20年以上老舊公寓大廈，消防安全設備維護修繕金額達100萬元以上，透過全額貸款利息補貼的方式，鼓勵老舊公寓大廈盡速維修消防安全設備。

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市長陳其邁表示，考量高市部分老舊大樓經費短絀，市府積極規劃消防設備改善貸款及利息補貼方案，全力協助與落實保障市民公共安全。

消防局表示，詳情可上消防局網站首頁「雄安心補助專案」專區，下載申請書及檢附相關文件，並於今年10月31日前提出申請，如有疑問也可向消防局火災預防科（07-8128111轉2131）洽詢。（編輯：謝雅竹）1110505