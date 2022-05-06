南投垃圾減量妙招 首推家用廚餘機補助最高1萬元

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南投縣無垃圾焚化爐，垃圾需外運焚燒，為減少處理量，南投縣政府環境保護局首次開辦廚餘機補助，南投縣長林明溱（右）6日呼籲有需要縣民盡快申請，經費用罄截止。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年5月6日

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南投縣日產250公噸垃圾，為減少垃圾量，南投縣府首次推出廚餘機補助，設籍南投縣民購買廚餘機後檢附申請書、發票等文件，申請經審查通過，每戶補助最高新台幣1萬元。

南投縣無垃圾焚化爐，垃圾需外運合作縣市焚燒，為減少處理量，南投縣政府環境保護局首次開辦廚餘機補助，補助一半購置費用，每戶最高1萬元，9日至今年11月30日受理申請。縣府今年編列2000萬元經費，今天舉辦記者會，呼籲有需要縣民盡快申請，經費用罄截止。

南投縣長林明溱出席致詞指出，南投縣每天垃圾量約250公噸，因縣內無垃圾焚化爐，所有垃圾仰賴其他縣市代處理，近年因外縣市焚化爐逐步進行整修作業，導致南投縣垃圾去化更不易，因此今年試辦補助縣民購買家用廚餘機，可減少廚餘體積並成為肥料副資材。

南投縣環保局長李易書表示，縣內垃圾採樣發現廚餘占20%至30%，為養成民眾廚餘減量及回收習慣，並減少垃圾桶異味，補助南投縣民購買「生物分解型」廚餘機，運用生物分解原理，將廚餘分解成肥料副資材。

他說，請縣民檢附申請書、發票正本、匯款帳戶影本、說明書或保固書影本、戶口名簿影本、使用照片等資料，郵寄至環保局申請審核。

在今天記者會展示品中，家用廚餘機約有1萬多元到3萬多元款式，社區大樓、營業用款式則約百萬元；可分解廚餘包含蔬果、生熟肉、澱粉類、軟殼細骨如魚骨、蝦殼、蛋殼等，但不可投入硬骨、貝殼等物。

環保局不補助烘乾絞碎型、破碎型、烘乾型、冷凍型廚餘機。（編輯：戴光育）1110506