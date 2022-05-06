花蓮教師甄選國文科目也得考英語 引外界反彈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮將辦理國中教師甄選，因國文、數學等8類科專門科目全改考英語，複試指定英語口試，引外界批評；花蓮縣府今天指出，考量報考老師已具備該類科教師證，英語筆試為加考。

花蓮縣政府5月2日公告111學年度國中教師聯合甄選簡章，其中國文、英語、數學、理化、地理、體育（原住民教師）、視覺藝術、輔導活動共8個類科，筆試考教育專業及英語，一般類科應考人口試以英語進行面試問答，引起外界討論。

花蓮縣政府教育處今天到縣議會定期大會工作報告，多名縣議員針對簡章內容提問，無黨籍議員笛布斯．顗賚指出，要求國文老師具備英文能力，「難道要用英文上國文課嗎」，認為具備雙語能力立意良善，但不能一體適用在全部科目，建議調整簡章內容。

笛布斯．顗賚也提到，公立學校要推雙語班級礙於法令問題難以突破，是多年問題，以現在約30所雙語試辦學校中，沒有任何1校開立雙語班級，縣府想超前部署，但卻沒有適用的環境，也沒有相關對應方案。

無黨籍議員楊華美指出，專門科目全改考英文，複試也規定以英語進行，「難道英文好，專業科目都可以不要了嗎」，建議比照新北市普通類、雙語專長類科分開徵選，不要急著跑全台第一，卻沒健全策略及配套。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨籍議員蔡依靜認為，無論國中端、國小端教師甄選，縣府都應有明確的雙語計畫，並於簡章中說明清楚，讓應考人得知方向，而非如今英語佔比太高，讓外界誤以為「英文好才能通過門檻」，在教學方面也應有相對配套方式。

教育處代理處長翁書敏回覆，考量老師報考時已持有該類科教師證，具備該類科專業知能，才規定在筆試時加考英語，是否在類科做精細處理，會再研議跟調整。（編輯：郭諭儒）1110506