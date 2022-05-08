北市歡慶開齋節 穆斯林自律戴口罩、少接觸

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2022台北開齋節歡慶活動8日在台北大安森林公園登場，吸引許多穆斯林前往共襄盛舉。圖為民眾在市集攤位上試戴穆斯林頭巾。中央社記者趙世勳攝 111年5月8日

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）2022台北開齋節歡慶活動今天在大安森林公園登場，有穆斯林說，疫情嚴峻，已經3年沒放假了，還是想來參與；也有穆斯林嚴守防疫規定，不拿下口罩飲食，活動完就直接回家。

為慶祝穆斯林重要節日開齋節，台北市觀傳局今天在大安森林公園舉辦歡慶活動，現場設有超過20個販售穆斯林日常生活用品的清真攤位市集、草地電影院及沉浸式文化體驗活動，還有印尼人氣歌手登台演出，估計約有1萬人共襄盛舉。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台北市觀傳局規定，活動現場須全程戴口罩、禁止飲食，並在電影院及舞台劃設2個管制區，須出示2劑疫苗接種證明才能入場，同時請伊斯蘭教士聯合會（Nahdlatul Ulama）派駐6名維安人員協助維持秩序。

舞台管制區外，許多民眾席地而坐，並自動拉出社交距離。來自印尼的Adi、Putri、Dewy與Tini說，雖然疫情嚴峻，但老闆沒有阻擋，要求戴好口罩、提高警覺，盡量不要在外面吃東西，就讓她們可以一年一次出來見朋友，活動結束直接回家。

來台灣8年的Ani與在印尼就認識的朋友同樣待在管制區外，並準備一些食物野餐。Ani說，她有很多朋友都不能來，可能是老闆禁止，或是自己覺得不安全，每個人有自己的想法，她因為是照顧阿嬤，所以會勤洗手、戴口罩，老闆也會提醒要小心。

被問到為什麼不進入管制區聽音樂會，Ani笑著說，「不要啦，裡面太熱鬧了。」

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管制區內，雅希與朋友陶醉地聽著台上歌手演出，不時拿出手機，看著歌詞跟著唱。雅希說，她知道台灣現在疫情很嚴重，但已經3年沒放假了，老闆只讓她今天下午出來3小時，所以還是來參與，並坐在管制區的邊緣、保持社交距離，回家後還要快篩。

台北市長柯文哲致詞表示，開齋節歡慶活動過去2年因為疫情的關係沒有舉辦，今年無論如何、排除萬難就是一定要舉辦，是為了給穆斯林朋友公平的對待，呼籲大家戴口罩、勤洗手、保持社交距離，並拜託大家照顧長輩能夠盡心盡力，一起讓台北成為一個友善的城市。（編輯：李錫璋）1110508

2022台北開齋節歡慶活動8日在台北大安森林公園舉行，台北市長柯文哲（左3）與台北市觀光傳播局長劉奕霆（右1）出席，和來賓一同進行開幕儀式。中央社記者趙世勳攝 111年5月8日

2022台北開齋節歡慶活動8日在台北大安森林公園舉行，雖然國內COVID-19本土疫情嚴峻，仍吸引許多民眾趁著週末假期好天氣前往逛市集。中央社記者趙世勳攝 111年5月8日

本土COVID-19疫情未歇，2022台北開齋節歡慶活動8日在台北大安森林公園照常舉行，吸引不少民眾到穆斯林市集逛街購物。中央社記者趙世勳攝 111年5月8日

為慶祝穆斯林重要節日開齋節，台北市觀傳局8日下午在大安森林公園舉辦歡慶活動，市集設有許多販售小物攤位，吸引民眾目光。圖為市集裡販售特別造型的香水瓶。中央社記者趙世勳攝 111年5月8日

2022台北開齋節歡慶活動8日下午在台北大安森林公園登場，吸引不少穆斯林新住民、移工前往逛市集。圖為市集內一處販售穆斯林服飾的攤位。中央社記者趙世勳攝 111年5月8日

2022台北開齋節歡慶活動8日在大安森林公園登場，民眾須出示2劑疫苗接種證明才能入場，並全程戴口罩、禁止飲食。圖為民眾在入口處量體溫、手部消毒。中央社記者趙世勳攝 111年5月8日

2022台北開齋節歡慶活動8日在大安森林公園登場，過去2年活動因疫情停辦，今年終於舉行。圖為許多穆斯林在觀賞表演時拿起手機一同歡慶。中央社記者趙世勳攝 111年5月8日