基隆3家醫院開設兒童獨立快速看診

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）基隆市今天新增1480例COVID-19確診，市府與基隆長庚、基隆醫院、三總基隆分院合作，開設「兒童獨立看診快速通道服務」，提供小兒科醫師看診與給藥服務。

基隆市政府下午發布新聞稿表示，3家醫院除24小時急診外，基隆長庚醫院戶外防疫門診看診時間為上午8時至11時、下午1時30分至4時；衛生福利部基隆醫院戶外篩檢站看診時間為上午8時到11時、下午1時30分至4時、晚間6時30分至9時。

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基隆市長林右昌指出，基隆長庚和基隆醫院由小兒專科醫師看診並提供套餐式給藥服務，三軍總醫院基隆分院正榮院區的戶外篩檢站，則於平日上午8時至9時僅提供症狀給藥服務，請有需求的民眾善加運用。

林右昌表示，現在因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者多，醫護人員也有許多確診案例以致人力吃緊，等待時間可能會長一點，請民眾體諒辛苦的醫護，耐心等待，若有緊急醫療需求，請立即聯繫119派遣救護車送急診就醫。（編輯：唐聲揚）1110509