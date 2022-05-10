台農23號芒果鳳梨 獲日本農林水產省公開登錄

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農業試驗所嘉義分所研發出「台農23號-芒果鳳梨」新品種，果實呈短圓筒形，果肉黃色、帶有芒果香氣且肉質柔軟，少有纖維、糖酸度均高且耐儲藏。（農委會農業試驗所提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月10日

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（中央社記者蘇木春台中10日電）農委會農業試驗所研發出的「台農23號-芒果鳳梨」新品種，日前獲日本農林水產省公開登錄，代表已獲得日本品種權臨時性保護，待日方完成實質審查比對，就可正式取得日本品種權。

農委會農業試驗所今天發布新聞稿表示，台灣鳳梨近年栽培面積約為1.1萬餘公頃，因應中國去年3月起暫停台灣鳳梨輸入，農委會積極由內銷、外銷及加工等三方向推動各項因應措施，確保農民收益不受影響。

農業試驗所除育種外，並積極在產地協助農民提高生產品質，包括營養管理、栽培技術、病蟲害防治，更訂定外銷鳳梨採收品質建議標準，及建立標準作業流程，訂定台灣品種鳳梨自採後預冷，至賣場上架須全程冷鏈以確保品質。

農試所指出，嘉義分所為亞熱帶水果主要研發基地，自民國23年育成首個鳳梨品種「台農1號」，迄今已育出18個鳳梨品種，尤其目前市占率近八成都是「台農17號-金鑽」鳳梨，同時也是外銷主力品種。嘉義分所於108年再推出「台農23號-芒果鳳梨」，具有互補「台農17號-金鑽」鳳梨的優勢。

農試所說明，「芒果鳳梨」適合在秋春兩季栽培，果實呈短圓筒形，果肉黃色、帶有芒果香氣且肉質柔軟、少有纖維、糖酸度均高且耐儲藏，經過長程海運測試（由台灣運至加拿大），芒果鳳梨的褐化程度比「金鑽鳳梨」來得低，且在夏秋時仍能提供品質不錯的鮮果，極具外銷潛力。

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因應台灣鳳梨漸受海外消費者喜好，其中又以日本為積極開拓的外銷市場，農試所於110年10月18日，向日本提出「台農23號」鳳梨植物品種權申請並獲受理，本月6日於日本農林水產省公開登錄結果，代表「台農23號」鳳梨已獲得日本品種權臨時性保護，待日方完成實質審查品種及性狀比對，就可正式取得日本品種權。

農試所指出，將持續提出大型規劃、強化研究量能，以解決鳳梨產業面臨市場集中到貨品質不穩定、檢疫及藥物殘留標準，以及外銷價格競爭新市場拓展不易等問題。（編輯：卞金峰）1110510