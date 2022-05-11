杜絕保麗龍污染海洋 嘉縣補助蚵農更換環保浮具

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）杜絕蚵棚使用保麗龍浮具污染海洋，嘉縣府今年編列500萬元預算補助蚵農改換新型環保浮具，16日起受理申請。農業處指出，明年嘉縣全面禁止保麗龍浮具，違者將可累計罰鍰。

嘉義縣農業處漁業科長張建成今天接受中央社記者電訪表示，往年蚵農使用保麗龍浮具養蚵對海洋環境及生態造成污染及危害，近年政府持續宣導，嘉義縣已有95%蚵棚改用再生橡膠材質浮具。

張建成說，為達成112年嘉義縣全面禁止保麗龍浮具，今年編新台幣500萬元預算，補助蚵農使用環保浮具，5月16日至20日於嘉義區漁會東石辦事處、5月23至27日於布袋鎮九江社區活動中心接受申請，符合資格蚵農請攜帶身分證、漁業權執照及印章前往申請。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張建成說，一座蚵棚約需20塊環保浮具，縣府將依實際申請狀況進行補助，以9成為上限；每塊環保浮具的組成包括PE（聚乙烯）硬式浮桶、EPP（聚丙烯）發泡浮具及HDPE（聚乙烯）管材，其特性不易破碎且耐用期更長，不會污染環境。

張建成強調，依據「嘉義縣牡蠣養殖區劃漁業權管理自治條例」，從112年1月1日起，全面禁止使用保麗龍養殖牡蠣，違者將處以1000至3000元罰款，並可累計罰鍰至更換環保浮具為止。（編輯：謝雅竹）1110511