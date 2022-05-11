學校九宮格匡列 鄭文燦：校方評估後可全班停課

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（中央社記者葉臻桃園11日電）教育部公布國高中學生確診採座位九宮格匡列停止到校，桃園市長鄭文燦表示，授權學校彈性評估，有必要可全班停課3天；防疫關懷包將改由確診者委託親友主動到區公所領取。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，防疫關懷包裡面都會有5劑的快篩試劑，為了加速發放，將改由確診者委託家人或親友，帶著確診者的身分證或相關文件，主動到區公所領取。

鄭文燦表示，以後改採取主動領取的方案來發防疫關懷包，各區公所也會設置快速通道，方便確診者的代理人來領取，相關資訊系統明天就會建立，13日就會上線運作。

針對教育部公布國高中學生確診採座位九宮格匡列停止到校，鄭文燦表示，為了讓學校有彈性，市府授權學校成立防疫專責小組，經評估確診學生的核心接觸範圍、人數，可以全班暫停實體課程3天，改採遠距教學。

鄭文燦也說，在5月8日以前舊制停課的學校，目前還有約62所，會在下週完成復課。

鄭文燦表示，因應國中教育會考將在5月21日登場，國三學生在會考前停課1週，改採線上教學，這部分國三的補習班課程也同步實施。

鄭文燦也說，針對有民眾不習慣使用健康益友App，若醫師同意後，可以改用Line進行視訊診療；如果5月7日前被居家隔離，還沒有收到區隔單的人，一樣可以在桃園市政府衛生局的官網填寫表單，由衛生局寄送居隔單。（編輯：李錫璋）1110511