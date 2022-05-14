雲林六房媽過爐移駕 簡化儀式取消遶境防疫

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（中央社記者黃國芳雲林縣14日電）文化部登錄為國家重要民俗的雲林六房媽過爐活動，今天由大埤五間厝股紅壇移駕至斗六大北勢股紅壇，因應COVID-19疫情升溫，今年簡化過爐儀式並取消遶境，儀式簡單隆重。

雲林縣政府發布新聞指出，六房天上聖母111至112年輪值股為大北勢股，清晨舉行過爐儀式，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，今年簡化過爐並取消遶境，改採車行方式直接從大埤五間厝股紅壇，移駕至斗六大北勢股紅壇，隨香信眾不可鑽轎腳、須接種3劑COVID-19疫苗，餐飲品以密封式個別提供。

雲林縣長張麗善清晨前往大埤五間厝股紅壇，祈求六房媽庇佑鄉親健康平安，隨後恭迎六房媽神尊上車並點燃起馬炮，恭送六房媽過爐至斗六大北勢股，儀式簡單隆重。

張麗善致詞表示，六房媽移動式過爐獲得文化部無形文化資產的肯定，六房媽會用心記載相關歷史、文化，不僅保留許多傳統古禮，形成地方特有宗教信仰文化，也凝聚30多個庄頭信徒向心力。

她說，今天過爐雖然下雨，但不減鄉親虔誠的心，最近疫情升溫加上汛期報到，希望六房天上聖母庇佑大家平安健康。

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雲林縣府指出，六房天上聖母的特色在於無固定廟宇，神尊是安奉在爐主所興築的「紅壇」，每年更換紅壇地點的儀式即為「過爐」，這是台灣有神無廟的祭祀活動中規模最大。

雲林縣府表示，六房天上聖母由過溪股、斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股等5股庄民於每年度輪流供奉，範圍涵蓋雲林縣虎尾鎮、斗南鎮、土庫鎮、大埤鄉、斗六市等鄉鎮市。（編輯：戴光育）1110514