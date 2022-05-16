中市新增6中重症個案 35歲男子確診當天死亡

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市今天本土確診個案新增4357例，衛生局長曾梓展表示，中重症個案則新增6例，而死亡個案累積共9人，其中最年輕的是1名35歲男性，確診當天送醫即不治死亡。

台中市衛生局長曾梓展今天在台中市疫情指揮中心防疫記者會中表示，台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案今天新增4357例，其中中重症個案則新增6人。

曾梓展指出，6名中重症個案年齡都超過50歲，累計目前中重症個案共26人，其中有14人未接種疫苗，也有32名中重症個案經治療後病情穩定，已轉一般病房。

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在死亡個案部分，曾梓展說，今年以來台中市累計有9名確診個案死亡，其中最年輕的死亡個案是1名35歲的男子，5月7日出現症狀，10日快篩陽性送醫，送醫後血氧持續下降，當天就不治死亡。其餘死亡個案都是60歲以上有慢性病史者。

對於中央宣布將實施「0+7」居隔措施，曾梓展表示，台中市積極支持這項政策，希望可以減化一些流程，讓民眾得以快速篩檢及治療，避免轉成中重症。（編輯：謝雅竹）1110516