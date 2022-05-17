北市公幼教師、教保員聯甄釋166名缺額 報名啟動

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市公立幼兒園教師、教保員聯合甄選今天開始報名，教育局表示，預計錄取共126名教師、40名教保員，6月11日舉行初試，7月2日舉行教保員複試、7月3日舉行教師複試。

台北市教育局發布新聞稿表示，北市111學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選，名額以普幼組教師錄取107名、特幼組教師錄取19名、教保員錄取40人為原則，甄選會可以視實際出缺情形及考試成績增減錄取名額。

教育局指出，此次甄選採網路報名，報名時間從今天上午9時到20日下午3時30分，應考人於登錄系統填寫報名資料、列印繳費單並完成繳費後，才算完成初試報名手續；繳費後，不得以任何理由要求退費。

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教育局說明，初試題型皆為選擇題，考生可以同時報考考科相同的普幼組教師及教保員，但須繳納2次報名費，初試成績雙邊採計，複試則依報考類別分別應試。教保員複試採口試方式辦理，教師複試採教學演示及口試，且教材由主辦單位統一提供。

教育局提醒，有意願報考者請密切注意相關訊息，提早做好準備，詳細資訊可以上台北市政府教育局網站，查閱111學年度幼教聯甄簡章及相關公告。（編輯：戴光育）1110517