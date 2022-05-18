基隆議員陳薇仲不連任不排除選市長 江欣怡接棒

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時代力量黨主席陳椒華（左）18日授袍給基隆市安樂區市議員提名人江欣怡（左2），並推薦先前已公布的七堵區市議員提名人陳愷閎（右）。至於現任的時力市議員陳薇仲（右2）決定不尋求連任，她說，不排除投入立委或基隆市長選舉。中央社記者王朝鈺攝 111年5月18日

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）時代力量今天公布基隆安樂區市議員提名基隆黨部副執行長江欣怡。安樂區現任的時力市議員陳薇仲決定不尋求連任，她說，不排除投入立委或基隆市長選舉。

時代力量基隆黨部上午舉辦「時代力量基隆黨部2022議員候選人提名記者會」，會中由時代力量黨主席、立法委員陳椒華授袍給基隆市安樂區市議員提名人江欣怡，並推薦先前已公布的基隆市七堵區市議員提名人陳愷閎。

記者詢問，是否不排除參選立委。對此，陳薇仲說，是的，不排除各種政治可能，因為基隆有很大一部分政治運作思考，可能還是非常傳統的國民黨及民進黨，在基隆市議會看到是這樣子，她更希望作為在民進黨及國民黨長期盤據傳統的政治實踐路程，開創一條新的路。

陳薇仲指出，希望時代力量不只是青年參政平台，可為市民承載更多對城市更好的想像，她正在思考各種選項，也在與黨內討論，一旦有決定會盡快向市民說明。

記者追問，聽起來好像更想選基隆市長。陳薇仲對此表示，這其實也是不排除的選項，都是她正在思考的狀況。

江欣怡指出，她從大學開始投入社會運動與社會議題，同時也長期在網路媒體擔任編輯與記者工作，看見非常多因為諸多複雜社會情境而被邊緣化、無法被社會所接納人們的處境。

江欣怡說，她在擔任時代力量基隆黨部副執行長期間，開始理解「人本城市」的重要性，一座城市如何設計，與在當中生活人們息息相關。

她指出，將帶著在諸多社會議題中經歷的憤怒、看見的悲傷與哀愁投入選戰，盡全力善用政策工具，進行實質的市政與議題監督及推進。

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陳愷閎表示，他身為律師，對於爭取勞動權益及處理勞資糾紛有豐富經驗，曾協助新北市政府環境保護局工會、桃園市空服員職業工會及屏東基督教醫院工會等許多工會處理關於勞資爭議及勞動權益的法律問題。

另外，他也是兒童權益促進協會的公益律師，協助許多關於兒童權益的案子，他希望社會不要再有因為制度或協助不足而發生爭議或悲劇，期盼能透過監督行政體系，減少爭議發生。（編輯：戴光育）1110518