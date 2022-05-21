顏清標三弟顏清山病逝享年57歲 親友哀痛

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鎮瀾宮董事長顏清標的三弟顏清山（圖）20日因肝臟癌細胞擴散病逝，享年57歲。（中央社檔案照片）

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）鎮瀾宮董事長顏清標的三弟顏清山，昨夜因肝臟癌細胞擴散病逝，享年57歲。顏清山為人海派、熱心，未擔任過民代，長年在服務處幫忙，病逝消息傳出，許多親友不捨。

顏清山病逝消息，中央社記者詢問前立委顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏服務處，助理僅表示，家務事不便公開說明。目前顏清山靈堂設置在沙鹿服務處。

顏家親友指出，顏家有7個兄弟姊妹，顏清標排行老大，下面有4個弟弟跟2個妹妹，四弟因車禍身亡，其他兄弟皆罹癌。大弟顏清通罹患喉癌，二弟顏清金罹患口腔癌，顏清標、顏清山則罹患肝癌，顏清山因排行老四，人稱「四哥」。

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顏清標2020年因肝癌、肝硬化到高雄長庚醫院換肝，由高雄長庚名譽院長陳肇隆團隊完成手術。顏清山曾在中山醫學大學附設醫院治療，顏清標完成換肝手術後，安排同樣罹患肝癌的顏清山前往高雄長庚治療。但顏清山今年病況欠佳，昨天病逝。

顏清山並未擔任過民代，長年在顏寬恒、顏莉敏的服務處幫忙，職稱為聯合服務處主任，他為人海派、熱心，病逝消息傳出，顏清標哀痛不已，親友也相當不捨。（編輯：郭諭儒）1110521