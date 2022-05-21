陳其邁：回報資料5小時 可下載居隔通知書

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）因應國內疫情升溫，民眾申請居家隔離書數量大增造成行政負擔，高雄市長陳其邁今公布新措施，民眾收到PCR陽性簡訊，只要點選簡訊網址回報資料，約5小時就可下載居隔通知書。

高雄市政府今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議，陳其邁、教育局長謝文斌、衛生局長黃志中及衛生局簡任技正潘炤穎等人出席。

針對民眾申請領取居家隔離書曠日費時，陳其邁宣布，市民若在醫院檢查完1到2小時，收到衛生局PCR陽性簡訊後，即可點擊簡訊中網址填寫自主回報表單，主要是回報必要的疫調資料跟同住者名單。

陳其邁說明，以目前作業流程，民眾回報完回家後，約5個小時就會收到衛生局的第2封簡訊通知確診，點選網址填寫確診者身分證字號跟手機，也即可同時協助完成疫調跟下載居隔通知書。

陳其邁說，中央在25日將宣布疫調跟居隔單發放系統，相信會減輕民眾負擔，但高雄今天公布的措施會更簡單迅速。雖然原理跟中央運作模式差不多，但因高雄的醫院端即可輸入PCR陽性報告，所以速度上可以快一點。至於PCR陽性卻沒確診，他則表示，機率約僅萬分之5，個案處理。

接種疫苗部分，衛生局長黃志中公布，高雄4萬劑BNT疫苗自即日起開放接種，一般民眾（18歲以上）開放接種1、2、3劑，65歲以上長者開放接種1、2、3、4劑（5月31日前接種贈送禮券），青少年（12歲到17歲）開放接種1、2劑，市民預約接種可洽全市435家合約院所。

黃志中也說，5月25日起開放5到11歲兒童接種基礎劑疫苗（1、2劑疫苗），12到17歲青少年接種追加劑疫苗（第3劑疫苗），市民可在向診所預約後，持接種意願書前往全市298家疫苗合約院所施打。

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潘炤穎說明，中央流行疫情指揮中心今天公布高雄有7646例，經過扣除轉銜62例，全市為7584例本土確診個案，其中密切接觸者5815例、隔離期間陰轉陽1373例、新案疫調中248例、外縣市旅遊史148例。

潘炤穎指出，密切接觸者中，又以同住親友2333例最多，風險較高。也要拜託市民在外用餐要小心相關風險，清消一定要做好。另近期65歲以上長者確診比率逐漸增加，提醒市民一定要鼓勵長輩出去打疫苗，減少接觸風險。（編輯：黃世雅）1110521