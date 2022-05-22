民進黨黨職改選 楊富鈞當選彰化縣黨部主委

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）民進黨黨職選舉今天投票，彰化縣黨部主委由前彰化市民代表楊富鈞勝出；他說，民進黨在彰化縣長選舉沒有分裂本錢，黨中央不管推誰參選縣長，縣黨部一定全力輔選。

民主進步黨彰化縣黨職改選登場，縣黨部規劃在彰化市成功社區活動中心及溪湖糖廠設置投開票所，選出10名全國黨代表、49名縣黨代表、1名縣黨部主任委員，下午4時截止投票後隨即開票。

但主委選舉結果直到晚上8時30分左右才出爐，曾任彰化市民代表的楊富鈞拿下2584票，另名參選主委的彰化縣議員許書維則是2518票，楊富鈞以66票之差當選主委。

楊富鈞接受媒體聯訪時說，當選主委後，首要任務就是幫助民進黨贏得年底的彰化縣長選舉，未來不管黨中央決定推誰出來參選縣長，縣黨部一定全力輔選到底。他強調「民進黨在彰化縣沒有分裂的本錢」。

至於民進黨南投縣黨部主委選舉部分，只有現任縣議員蔡銘軒1人登記參選，現任主委羅美玲放棄登記，延續南投綠營「主委不連任」的傳統；蔡銘軒接受中央社記者電訪指出，擔任主委後首要任務，就是要讓民進黨在縣長、縣議員選舉勝選；他認為，只要大家團結一心，就能贏得選舉。（編輯：黃世雅）1110522