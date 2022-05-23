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柯文哲確診後照常視訊開會 服用普拿疼發燒好轉

2022/5/23 12:00
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（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北市長柯文哲昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今天上午照常7時30分視訊開會。市府表示，柯文哲在服用普拿疼後，發燒狀況已經好轉，但還是有咳嗽、鼻塞等症狀。

繼台北市副市長黃珊珊12日染疫後，柯文哲昨天晚間PCR陽性確診，Ct值16，並出現咳嗽、發燒等症狀。

台北市副市長蔡炳坤今天上午前往閻錫山故居修復重新對外開放記者會時致詞表示，很多人非常關心確診中的柯文哲，但柯文哲上午7時30分就如常透過視訊舉行市長室會議，9時接著主持防疫會議，整個市政工作完全不受影響，請大家放心。

台北市政府發言人陳智菡透過媒體群組說明，柯文哲目前狀況還好，有一些咳嗽、鼻塞的症狀，但因為昨天服用了普拿疼，發燒已經好多了，仍可透過視訊會議的方式執行公務。

台北市政府同時釋出防疫會議片段影音內容，柯文哲在畫面中與蔡炳坤討論疫苗施打政策，偶爾摀嘴咳嗽或拿衛生紙擦拭鼻子，還一度閉上眼睛搓揉眉頭約10秒。

蔡炳坤在會議上說，輝瑞兒童疫苗校園接種即將啟動，根據學校初步回報，施打人數會稍微比莫德納疫苗多，大約1.5到2倍。

柯文哲回應，因為長者染疫後死亡率太高，科學上可以說清楚要鼓勵接種疫苗，但國小生在科學上要不要鼓勵打，需要再討論政府的立場是什麼，要鼓勵還是讓家長自由決定。（編輯：李亨山）1110523

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