議員喊關懷箱縮水 侯友宜：快篩劑僅供備用

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市長侯友宜（後中，站立者）24日到議會進行施政總質詢，新北市議會民進黨團抗議居隔關懷箱變成關懷包，要求內容不縮水。中央社記者王鴻國攝 111年5月24日

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（中央社記者王鴻國新北24日電）民進黨新北市議員質疑市府發送關懷箱縮水，內容減到只剩1支快篩試劑成為關懷包。市長侯友宜今天說，這是因中央居隔政策改變，快篩劑則僅供備用。

侯友宜今天到議會進行施政總質詢，民進黨團總召陳啟能率黨團成員聯合質詢，現場展示原來關懷箱中多支快篩劑及泡麵等民生用品，改變成為僅剩1支快篩試劑的關懷包。

陳啟能說，關懷箱是市民確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居隔時的小確幸，內容不應縮水。

民進黨籍議員李坤城表示，議會沒砍市府防疫預算，在其他縣市仍持續提供關懷箱，民進黨團全力支持並要求市府持續發送關懷箱。

侯友宜答詢說，有人沒收到關懷箱，主要是法傳系統塞車，通報到核定5天就算快的，才讓關懷箱發不下去，確診者收到時常太晚。

侯友宜說，政策改變後，關懷內容就適度調整，還是有提供試劑，只是量比較少，也提供一些衛教，讓確診者了解如何做好自我防疫。（編輯：方沛清）1110524